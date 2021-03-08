Последствия ДТП в Польше, фото: «Польське радіо»

https://racurs.ua/n151436-dtp-s-ukraincami-v-polshe-opoznany-bolshinstvo-pogibshih.html

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Смертельное ДТП с пассажирским автобусом, в котором находились 57 граждан Украины, произошло в ночь на 6 марта вблизи населенного пункта Кашице в Польше.

Тогда погибли пять украинском, родственники уже опознали тела четырех из них. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка.

Вскоре в Перемышль должны прибыть ближайшие родственники пятой жертвы.

Павлюк отметил, что перевозки тел погибших в Украину может начаться уже завтра, если прокуратура предоставит подтверждающие документы об их смерти.

В больницах в настоящее время находятся 25 пострадавших в ДТП, их пока не выписывают.

Состояние здоровья пострадавших уточняется, — отметил Павлюк.



Прес-секретарь воеводы Подкарпатского воеводства Михал Мельничук сообщил агентству, что состояние двоих из госпитализированных — тяжелое. В частности, в тяжелом состоянии женщина, которую после ДТП сначала ошибочно считали погибшей.

Напомним, водителю автобуса, который попал в это смертельное ДТП, предъявлено обвинение.