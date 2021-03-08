Во время митинга в поддержку Стерненко, фото: «Жизнь под знаком факториала»

https://racurs.ua/n151437-k-zelenskomu-priehali-aktivisty-miting-v-podderjku-sternenka-translyaciya.html

Ракурс

Митинг в поддержку бывшего главы одесского отделения «Правого сектора» Сергея Стерненко, который 23 февраля попал за решетку по решению суда, сегодня, 8 марта, происходит у госдачи, где проживает президент Украины Владимир Зеленский.

Участники сначала собирались на 16.00 в Киеве возле станции метро Выдубичи, после чего отправились в Конче-Заспу, где проживает Зеленский.

8 марта мы едем напомнить об этом президенту к нему на государственную дачу. Потому что справедливость Стерненко — справедливость всем, — отмечается на странице акции в социальной сети Фейсбук.

Активисты, в частности, обклеили забор и ворота госдачи материалами с надписями «Венедиктову — в отставку», «Свободу Стерненко» и т. п.

К месту проведения акции заранее были стянуты силы правоохранителей.

Напомним, в начале марта в Офисе президента прокомментировали заключение Стерненка.