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Ракурс
Во время митинга в поддержку Стерненко, фото: «Жизнь под знаком факториала»

К Зеленскому приехали активисты — митинг в поддержку Стерненко (ТРАНСЛЯЦИЯ)

8 мар 2021, 17:30
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Митинг в поддержку бывшего главы одесского отделения «Правого сектора» Сергея Стерненко, который 23 февраля попал за решетку по решению суда, сегодня, 8 марта, происходит у госдачи, где проживает президент Украины Владимир Зеленский.

Участники сначала собирались на 16.00 в Киеве возле станции метро Выдубичи, после чего отправились в Конче-Заспу, где проживает Зеленский.

8 марта мы едем напомнить об этом президенту к нему на государственную дачу. Потому что справедливость Стерненко — справедливость всем, — отмечается на странице акции в социальной сети Фейсбук.

Активисты, в частности, обклеили забор и ворота госдачи материалами с надписями «Венедиктову — в отставку», «Свободу Стерненко» и т. п.

Во время митинга в поддержку Стерненко, фото: «Жизнь под знаком факториала»

Во время митинга в поддержку Стерненко, фото: PavlovskyNews

Во время митинга в поддержку Стерненко, фото: PavlovskyNews

К месту проведения акции заранее были стянуты силы правоохранителей.

Во время митинга в поддержку Стерненко, фото: PavlovskyNews

Во время митинга в поддержку Стерненко, фото: «Самозахист»


Напомним, в начале марта в Офисе президента прокомментировали заключение Стерненка.

Источник: Ракурс


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