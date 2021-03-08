Ракурсhttps://racurs.ua/
В мире продолжается эпидемия коронавируса
Только пять стран в мире полностью открыты для туристов — эпидемия коронавирусаhttps://racurs.ua/n151438-tolko-pyat-stran-v-mire-polnostu-otkryty-dlya-turistov-epidemiya-koronavirusa.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса в мире привела к введению ряда ограничений на международные путешествия.
На сегодня только пять из 217 стран и территорий в мире остаются полностью открытыми для туристов. Об этом говорится в отчете Всемирной туристической организации (специализированного учреждения ООН, занимающегося вопросами туризма).
Полностью открыты для иностранных туристов следующие страны:
- Албания;
- Доминиканская Республика;
- Коста-Рика;
- Северная Македония;
- Танзания.
Из остальных стран и территорий:
- 69 (32%) — полностью закрыты для иностранных туристов;
- 73 (34%) — частично закрыты;
- 70 (32%) — требуют тестирования на COVID-19 после прибытия.
Напомним, во Всемирной организации по охране здоровья считают, что пандемия коронавируса нанесла человечеству большую травму, чем Вторая мировая война.
.