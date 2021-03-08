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Ракурс
В мире продолжается эпидемия коронавируса

Только пять стран в мире полностью открыты для туристов — эпидемия коронавируса

8 мар 2021, 18:11
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Эпидемия коронавируса в мире привела к введению ряда ограничений на международные путешествия.

На сегодня только пять из 217 стран и территорий в мире остаются полностью открытыми для туристов. Об этом говорится в отчете Всемирной туристической организации (специализированного учреждения ООН, занимающегося вопросами туризма).

Полностью открыты для иностранных туристов следующие страны:


  • Албания;
  • Доминиканская Республика;
  • Коста-Рика;
  • Северная Македония;
  • Танзания.

Из остальных стран и территорий:

  • 69 (32%) — полностью закрыты для иностранных туристов;
  • 73 (34%) — частично закрыты;
  • 70 (32%) — требуют тестирования на COVID-19 после прибытия.

Напомним, во Всемирной организации по охране здоровья считают, что пандемия коронавируса нанесла человечеству большую травму, чем Вторая мировая война.

Источник: Ракурс


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