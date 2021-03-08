В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n151438-tolko-pyat-stran-v-mire-polnostu-otkryty-dlya-turistov-epidemiya-koronavirusa.html

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Эпидемия коронавируса в мире привела к введению ряда ограничений на международные путешествия.

На сегодня только пять из 217 стран и территорий в мире остаются полностью открытыми для туристов. Об этом говорится в отчете Всемирной туристической организации (специализированного учреждения ООН, занимающегося вопросами туризма).

Полностью открыты для иностранных туристов следующие страны:

Албания;

Доминиканская Республика;

Коста-Рика;

Северная Македония;

Танзания.

Из остальных стран и территорий:

69 (32%) — полностью закрыты для иностранных туристов;

73 (34%) — частично закрыты;

70 (32%) — требуют тестирования на COVID-19 после прибытия.

Напомним, во Всемирной организации по охране здоровья считают, что пандемия коронавируса нанесла человечеству большую травму, чем Вторая мировая война.