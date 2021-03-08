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В «Слуге народа» запускают движение «Зе!Женщины», фото: РІА «Новости»

«Слуги» создали движение «Зе!Женщины» — детали

8 мар 2021, 18:57
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В партии «Слуга народа» запускают движение «Зе!Женщины».

Цель этого движения — способствовать внедрению политики равенства на национальном и местном уровнях. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

По словам главы партии Александра Корниенко, в рамках этого движения депутаты Верховной Рады и местных советов, а также сторонники партии будут работать над:


  • усилением политического участия женщин;
  • становлением равных прав и возможностей в Украине;
  • реализацией национальной политики по гендерному равенству, в частности правительственной программы «Партнерство Биарриц» по становлению равенства мужчин и женщин в различных сферах.

Отмечается, что в действующем созыве парламента наибольшее количество женщин за все время независимости Украины — 20,8%.

Напомним, сегодня, 8 марта, в Киеве состоялся марш женщин, призван привлечь внимание к проблемам гендерного равенства. Марш начался с Михайловской площади.

Источник: Ракурс


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