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В «Слуге народа» запускают движение «Зе!Женщины», фото: РІА «Новости»
«Слуги» создали движение «Зе!Женщины» — деталиhttps://racurs.ua/n151439-slugi-sozdali-dvijenie-ze-jenschiny-detali.htmlРакурс
В партии «Слуга народа» запускают движение «Зе!Женщины».
Цель этого движения — способствовать внедрению политики равенства на национальном и местном уровнях. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
По словам главы партии Александра Корниенко, в рамках этого движения депутаты Верховной Рады и местных советов, а также сторонники партии будут работать над:
- усилением политического участия женщин;
- становлением равных прав и возможностей в Украине;
- реализацией национальной политики по гендерному равенству, в частности правительственной программы «Партнерство Биарриц» по становлению равенства мужчин и женщин в различных сферах.
Отмечается, что в действующем созыве парламента наибольшее количество женщин за все время независимости Украины — 20,8%.
Напомним, сегодня, 8 марта, в Киеве состоялся марш женщин, призван привлечь внимание к проблемам гендерного равенства. Марш начался с Михайловской площади.
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