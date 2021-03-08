Тарас Шевченко, фото: «Бібліо-Граф»

https://racurs.ua/ua/n151441-9-bereznya-vidznachaut-den-narodjennya-tarasa-shevchenka-ta-den-di-djeya.html

Ракурс

9 березня відзначають річницю дня народження класика української літератури Тараса Шевченка.

Шевченко народився два століття тому — 9 березня 1814 року, проте його творчість не втрачає своєї актуальності й у наші дні.

Також 9 березня відзначають Міжнародний день ді-джея — це скоріше не офіційне свято, а важлива благодійна кампанія, яка проводиться з 2002 року від імені міжнародної клубної індустрії. В межах цього свята здійснюється кампанія зі збору коштів в допомогу дитячим організаціям та установам.

Крім того, 9 березня святкують День штучних зубів. Людство здавна шукало шляхи розв’язання проблеми втрати зубів. Так, одним з найбільш відомих власників штучних зубів у минулому був перший президент США Джордж Вашингтон, який, за легендою, носив дерев’яні штучні зуби, а насправді — штучні зуби, зроблені зі слонової кістки, які кріпилися дротом.

Православна церква цього дня святкує Сирну седмицю, названу так, оскільки зі скоромного цього дня можна їсти тільки молочну їжу.

Також цього дня відзначається перше і друге знайдення чесної глави пророка Іоана Предтечі, страченого в I ст. н. е. шляхом відрубування голови.

З різних причин, зокрема, щоб уникнути наруги, у перші століття становлення християнства відсічену голову пророка таємно переховували, а згодом її виявляли під час будівництва храмів у відповідних місцях.

У народі це свято називали Обретіння.

Народні прикмети: