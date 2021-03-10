COVID-лікарні перевантажені — у МОЗ повідомили, де ситуація найгірша

Коронавірус. Фото: IStock

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Коронавірус в Україні знову вирує після короткочасного спаду захворюваності. У Києві та семи регіонах показник госпіталізації серед хворих на коронавірус з важким та середнім перебігом хвороби значно перевищений.

Зокрема, високі показники спостерігаються у «червоних» областях. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Норма госпіталізацій становить 60 осіб на 100 тис. населення. Натомість показник госпіталізацій у регіонах такий:

Івано-Франківська область — 132,8;

Вінницька область — 111,5;

Чернівецька область — 89,1;

Закарпатська область — 86,5;

Житомирська область — 82,8;

Миколаївська область — 68,1;

Хмельницька область — 63,4;

місто Київ — 68,8.

Наразі у «червоній» зоні карантину перебувають Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. До «помаранчевої» зони віднесли місто Київ, Вінницьку, Донецьку, Запорізьку, Київську, Львівську, Миколаївську, Сумську, Тернопільську і Хмельницьку області. Інші 12 областей «жовті».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «червона» зона карантину в Україні отримала нові обмеження, які 9 березня затвердив Кабінет міністрів. Зокрема, уряд вирішив заборонити роботу громадського транспорту, який здійснює регулярне та нерегулярне перевезення пасажирів, задля мінімізації розповсюдження коронавірусної інфекції.