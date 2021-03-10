COVID-лікарні перевантажені — у МОЗ повідомили, де ситуація найгірша

COVID-лікарні перевантажені — у МОЗ повідомили, де ситуація найгіршаhttps://racurs.ua/ua/n151524-covid-likarni-perevantajeni-u-moz-povidomyly-de-sytuaciya-naygirsha.htmlРакурс
Коронавірус в Україні знову вирує після короткочасного спаду захворюваності. У Києві та семи регіонах показник госпіталізації серед хворих на коронавірус з важким та середнім перебігом хвороби значно перевищений.
Зокрема, високі показники спостерігаються у «червоних» областях. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Норма госпіталізацій становить 60 осіб на 100 тис. населення. Натомість показник госпіталізацій у регіонах такий:
- Івано-Франківська область — 132,8;
- Вінницька область — 111,5;
- Чернівецька область — 89,1;
- Закарпатська область — 86,5;
- Житомирська область — 82,8;
- Миколаївська область — 68,1;
- Хмельницька область — 63,4;
- місто Київ — 68,8.
Наразі у «червоній» зоні карантину перебувають Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. До «помаранчевої» зони віднесли місто Київ, Вінницьку, Донецьку, Запорізьку, Київську, Львівську, Миколаївську, Сумську, Тернопільську і Хмельницьку області. Інші 12 областей «жовті».
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «червона» зона карантину в Україні отримала нові обмеження, які 9 березня затвердив Кабінет міністрів. Зокрема, уряд вирішив заборонити роботу громадського транспорту, який здійснює регулярне та нерегулярне перевезення пасажирів, задля мінімізації розповсюдження коронавірусної інфекції.