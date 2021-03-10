Ціни ростуть, уряд розводить руками — в Кабміні визнали прискорення інфляції

https://racurs.ua/ua/n151523-ciny-rostut-uryad-rozvodyt-rukamy-v-kabmini-vyznaly-pryskorennya-inflyaciyi.html

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Інфляція в Україні прискорилася, вважають в Кабінеті міністрів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнав, що зростання відбувається і через об'єктивні фактори, і через «спроби монопольних змов та маніпуляцій».

Наразі ми в діалозі з ключовими групами виробників та торговельних мереж, говоримо про збільшення пропозиції, що має збалансувати ціни, — запевнив Шмигаль.

На засіданні Кабміну 10 березня його очільник розповів, що уряд щодня аналізує дані про ціни на соціальні товари та ціни на продукти, які зростають найбільше.

За нашими очікуваннями, стабілізація цін відбудеться вже наприкінці березня, — сказав Шмигаль.

Він окремо згадав у своєму виступі зростання цін на бензин. Він пояснив, що ціни на нафту наразі перебувають на дворічному максимумі.

Кабмін проводить переговори з представниками ринку і продовжив кампанію ліквідації нелегальних заправок.

Зростання споживчих цін в Україні за підсумками січня 2021 року прискорилося в річному вимірі до 6,1% із 5% за підсумками грудня 2020 року та 3,8% за підсумками листопада, повідомила Державна служба статистики на початку лютого. У січні інфляція зросла до 1,3% порівняно з 0,9% у грудні та 1,3% у листопаді, тоді як у січні минулого року вона була значно нижчою — 0,2%.

Інфляція сягне пікових значень у середині поточного року, потім почне сповільнюватися й повернеться в цільовий діапазон у першому півріччі 2022 року. Про це попередив заступник голови Національного банку Юрій Гелетій.

Він зазначив, що у січні інфляція прискорилась та вийшла за межі цільового показника у 5% плюс мінус один відсотковий пункт. За попередніми оцінками Національного банку, інфляція продовжила прискорення і в лютому.