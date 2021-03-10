Цены растут, правительство разводит руками — в Кабмине признали ускорение инфляции

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Инфляция в Украине ускорилась, считают в Кабинете министров.

Премьер-министр Денис Шмыгаль признал, что рост происходит из-за объективных факторов, а также из-за «попыток монопольных сговоров и манипуляций».

Сейчас мы в диалоге с ключевыми группами производителей и торговых сетей, говорим об увеличении предложения, которое должно сбалансировать цены, — заверил Шмыгаль.

На заседании Кабмина 10 марта его глава рассказал, что правительство ежедневно анализирует данные о ценах на социальные товары и ценах на продукты, которые стремительно растут.

По нашим ожиданиям, стабилизация цен произойдет уже в конце марта, — сказал Шмыгаль.

Он отдельно упомянул в своем выступлении о росте цен на бензин. Он пояснил, что цены на нефть сейчас находятся на двухлетнем максимуме.

Кабмин проводит переговоры с представителями рынка и продолжил кампанию ликвидации нелегальных заправок.

Рост потребительских цен в Украине по итогам января 2021 года ускорился в годовом измерении до 6,1% с 5% по итогам декабря 2020 года и 3,8% по итогам ноября, сообщила Государственная служба статистики в начале февраля. В январе инфляция выросла до 1,3% по сравнению с 0,9% в декабре и 1,3% в ноябре, тогда как в январе прошлого года она была значительно ниже — 0,2%.

Инфляция достигнет пиковых значений в середине текущего года, затем начнет замедляться и вернется в целевой диапазон в первом полугодии 2022 года. Об этом предупредил заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий.

Он отметил, что в январе инфляция ускорилась и вышла за пределы целевого показателя в 5% плюс минус 1%. По предварительным оценкам Национального банка, инфляция продолжила ускорение и в феврале.