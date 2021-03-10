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В университете Киева торжественно открыли женский туалет. Фото: РБК-Украина
В университете Киева торжественно открыли женский туалет — с красной лентой и аплодисментами (ВИДЕО)https://racurs.ua/n151522-v-universitete-kieva-torjestvenno-otkryli-jenskiy-tualet-s-krasnoy-lentoy-i-aplodismentami-video.htmlРакурс
В Киеве в университете телекоммуникаций открыли отремонтированный женский туалет.
«Торжество» проходило в классическом варианте — открывали туалет с перерезанием красной ленты и аплодисментами. Видео с открытия опубликовали в Facebook.
Ректор принял решение о комплексном ремонте этих важных объектов на всех этажах учебного корпуса, а также дал распоряжение о выделении средств. При этом выбором цвета облицовочной плитки, необходимого оборудования и аксессуаров, планированием их размещения занимались женщины, члены профкома и те, кто работает на этаже, — рассказал проректор по административно-хозяйственной работе и строительства Анатолий Сало.
Также он сообщил, что открытие туалета приурочили к Международному женскому дню.
Наступил день открытия первого отремонтированного женского туалета. Вам понравится наша работа, поскольку мы очень старались для вас. В ней любовь к вам и наша забота, вы, уверен, оцените, — подчеркнул Сало.
Его речь участники мероприятия встретили смехом и аплодисментами, затем присутствующие разрезали красную ленту.
В сети пользователи остроумно отреагировали на опубликованное видео.
Стоит отметить, что это не первое подобное мероприятие в этом университете: 19 сентября 2014 года в одном из общежитий торжественно открыли душевую.
По словам тогдашних студенток, душевые были не в каждом корпусе, поэтому новые быстро сломались.
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