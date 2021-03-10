В університеті Києва урочисто відкрили жіночий туалет. Фото: РБК-Україна

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У Києві в університеті телекомунікацій до 8 березня відкрили відремонтований жіночий туалет.

«Урочистості» відбувалися в класичному варіанті — відкривали туалет із перерізанням червоної стрічки та оплесками. Відео з відкриття вбиральні опублікували у Facebook.

Ректор ухвалив рішення про комплексний ремонт цих важливих об'єктів на всіх поверхах навчального корпусу, а також дав розпорядження про виділення коштів. При цьому вибором кольору облицювальної плитки, необхідного обладнання та аксесуарів, плануванням їхнього розміщення займалися жінки, члени профкому і ті, хто працює на поверсі, — зазначив проректор з адміністративно-господарської роботи та будівництва Анатолій Сало.

Також він сказав, що відкриття туалету приурочили до Міжнародного жіночого дня.

День відкриття першого відремонтованого жіночого туалету настав. Вам сподобається наша робота, оскільки ми дуже старалися для вас. У ній любов до вас і наше піклування, ви, впевнений, оціните, — підкреслив Сало.

Його промову учасники заходу зустріли сміхом та оплесками, потім присутні розрізали червону стрічку.

У мережі користувачі дотепно відреагували на опубліковане відео.

Варто відзначити, що це не перший подібний захід в цьому університеті: 19 вересня 2014 року в одному з гуртожитків урочисто відкрили душову.

За словами тодішніх студенток, душові були не в кожному корпусі, тому нові швидко зламалися.