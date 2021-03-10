Торгівля дозволами на зброю. Фото: Офіс генпрокурора

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Боротьба з корупцією в Україні триває. Офіс генпрокурора викрив масштабну злочинну схему видачі дозволів на зброю, організовану посадовцями Нацполіції. Її учасники щомісяця оформлювали понад 200 незаконних дозволів за хабарі.

Злочинну групу створили один з працівників дозвільних систем та власник магазину з продажу зброї, а їхніми пособниками були працівники Нацполіції. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.







Ділки оформлювали та видавали дозволи на придбання та зберігання зброї різного типу, а також продовження термінів їх дії за «винагороду» в 5−10 тис. грн. Серед їхніх «клієнтів» були представники організованих злочинних угруповань, особи які підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів.





Слідство встановило понад 800 фактів видачі дозволів на придбання мисливської гладкоствольної, нарізної, холодної зброї, а також пристроїв споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.







Правоохоронці провели понад 50 обшуків та вилучили дозволи на володіння і придбання зброї, особові справи власників зброї, бланки, штампи, печатки, грошові кошти, зброю та патрони до неї без дозволів.

Про підозру повідомили п’ятьом особам — одному із заступників начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України, одному із керівників відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи ГУ Нацполіції у Донецькій області, працівнику відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи ГУ Нацполіції у Харківській області, а також засновнику та директору магазину, який здійснює діяльність у сфері торгівлі зброєю у Київській області за фактами одержання неправомірної вигоди за такі послуги (ч. 3 ст. 368 КК України).







Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Наразі триває перевірка законності видачі понад 2 тис. дозволів власникам зброї, в тому числі нагородної. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до злочину.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що всіх власників зброї в Україні перевірять у зв’язку з викриттям корупційної схеми видачі дозволів на володіння зброєю. Національна поліція впродовж двох тижнів запустить нову систему видачі дозволів на зброю.