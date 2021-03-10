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Капці Черчилля продали на аукціоні за рекордну суму. Фото: AP
Капці Черчилля продали на аукціоні за рекордну суму (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n151520-kapci-cherchyllya-prodaly-na-aukcioni-za-rekordnu-sumu-foto.htmlРакурс
Капці, які носив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль, продали на аукціоні за 54,2 тис. дол.
Темно-сині вельветові капці з ініціалами WSC золотого кольору Черчилль часто носив під час свого другого терміну на чолі уряду в період з 1951 по 1955 рік, повідомляють на сайті аукціонного будинку Bellmans.
Ім’я покупця не розголошується, відомо тільки, що капці купив приватний британський колекціонер.
Оціночна вартість капців екс-прем'єра становила 14−21 тис. дол. Також з молотка за 25,4 тис. дол. продали келих для бренді, який теж належав Черчиллю.
Підготовка до аукціону була хвилюючим моментом. Сера Вінстона Черчілля, як і раніше, поважають у всьому світі. До обох предметів проявлявся величезний інтерес від потенційних покупців з різних країн, — зазначив представник Bellmans.
Він вказав, що раніше капці та келих Черчілля перебували у володінні одного колекціонера, який придбав їх в 1998 році на аукціоні у родичів колишнього прем'єр-міністра.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі продала картину Черчилля за рекордну суму — картину купили за 11,5 млн дол. «Вежа мечеті Кутубія» — єдина картина, яку британський лідер написав під час Другої світової війни.
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