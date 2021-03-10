Тапочки Черчилля продали на аукционе за рекордную сумму. Фото: AP

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Ракурс

Тапочки, которые носил бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, продали на аукционе за 54,2 тыс. долл.

Темно-синие вельветовые тапочки с инициалами WSC золотого цвета Черчилль часто носил во время своего второго срока во главе правительства в период с 1951 по 1955 год, сообщают на сайте аукционного дома Bellmans.

Имя покупателя не разглашается, известно только, что тапочки купил частный британский коллекционер.

Оценочная стоимость тапочек экс-премьера составляла 14−21 тыс. долл. Также с молотка за 25,4 тыс. долл. продали бокал для бренди, который тоже принадлежал Черчиллю.

Подготовка к аукциону была волнующим моментом. Сэра Уинстона Черчилля, как и раньше, уважают по всему миру. К обоим предметам проявлялся огромный интерес от потенциальных покупателей из разных стран, — рассказал представитель Bellmans.



Он указал, что ранее тапочки и бокал Черчилля находились во владении одного коллекционера, который приобрел их в 1998 году на аукционе у родственников бывшего премьер-министра.

Напомним, Анджелина Джоли продала картину Черчилля за рекордную сумму — картину купили за 11,5 млн долл. «Башня мечети Кутубия» — единственная картина, которую британский лидер написал во время Второй мировой войны.