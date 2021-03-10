Ермак. Фото: Информационный поток Ровно

https://racurs.ua/n151519-rossiya-doljna-ostatsya-storonoy-normandskih-peregovorov-ermak-video.html

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Нормандский формат должен предусматривать участие России, считает глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Ермака, Россия декларирует готовность прекратить войну, и выступает за реинтеграцию оккупированных территорий в Украине.

Ермак заявил, что Украина, Германия и Франция разработали четкий план по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, он уже ждет согласования РФ. Об этом он заявил во время онлайн-дискуссии «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021».

По словам главы Офиса президента, Украина достигла консенсуса с немецкой и французской делегацией, а план, доработанный Украиной, соответствует духу и принципам «Минска» и нормам международного права. Ермак отметил, что он с оптимизмом смотрит на процессы, происходящие вокруг мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Со стороны Германии и Франции в рамках нормандского формата был предложен очень мощный шаг, который мы обсуждаем, и я надеюсь, за неделю или две недели он будет предметом мощного обсуждения во время видеоконференции в рамках норманнского формата. Это так называемые кластеры, это логические шаги, которые полностью соответствуют духу и принципам Минских договоренностей, которые соответствуют международному праву и могут стать основой для дорожной карты, — заявил он.

В то же время целью имплементации этой «дорожной карты» должно стать настоящее установление мира на Донбассе, реинтеграция временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также проведение местных выборов.

В Российской Федерации заявили, что впервые слышат о плане по урегулированию ситуации на Донбассе, который создала Украина, Германия и Франция. Министр иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что ранее ни о чем подобном не знал.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Донбассе местные жители и правозащитники зафиксировали прибытие российских военных для подготовки боевых действий с украинской армией. Наемники прибыли в новой выглаженной форме, без шевронов и опознавательных знаков.