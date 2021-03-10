Взрыв прогремел во многоэтажке Бердянска, есть жертвы (ФОТО), фото — Бердянск24

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Во многоэтажке Бердянска утром 10 марта прогремел взрыв. Инцидент произошел на седьмом этаже девятиэтажного дома на улице Волонтеров.

В результате взрыва есть погибшие и пострадавшие. На месте погибли жители квартиры — мужчины 50 и 60 лет. Женщина 1971 года рождения с телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу, сообщает «Бердянск 24».

На месте инцидента работает полиция и представители экстренных служб.

Взрыв погремел в 9.30, говорят в Бердянском районном отделе полиции. Правоохранители установили, что произошел взрыв неизвестного устройства.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Впоследствии они предоставят ему правовую оценку и квалификацию.