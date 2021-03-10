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Ракурс
Вакцинация от коронавируса. Фото: IStock

Вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Эстонии — зафиксирована еще одна смерть

10 мар 2021, 12:00
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AstraZeneca, вакцина Оксфордского университета, могла стать причиной смерти одного вакцинированного человека и заболевания второго в Эстонии.

До этого аналогичный случай после вакцинации фиксировали в Австрии. Об этом сообщает ERR.

До этого использование вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили до окончания расследование смерти одного вакцинированного человека и заболевания второго в Австрии. Информация о необходимости приостановить применение данной партии вакцины поступила 8 марта из Лекарственного департамента в Департамент здоровья.


Мы собрали информацию, у кого сколько вакцины осталось. Большинство ее уже использовало. Пока не будет завершено расследование, вакцину использовать не будут, — заявила директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Напомним, ранее мы сообщали, что австрийские власти 7 марта приостановили использование AstraZeneca в качестве меры предосторожности, пока не будут расследованы случаи смерти одного человека и заболевания второго. 49-летняя женщина умерла от проблем со свертыванием крови, в то время как у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии, но она уже идет на поправку.

Источник: Ракурс


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