Семеро больных на шесть коек — тяжелые фото COVID-центра в Ужгороде, фото — ФБ С.Гудак

https://racurs.ua/n151515-semero-bolnyh-na-shest-koek-tyajelye-foto-covid-centra-v-ujgorode.html

Ракурс

Вспышка коронавируса на Закарпатье продолжается. В Центре легочных болезней в Ужгороде лечат тяжелых больных COVID-19.

Фотограф Сергей Гудак, посетивший Центр, сделал серию фотографий о борьбе врачей за жизнь пациентов. Он процитировал на своей странице в Фейсбук главного врача учреждения Василия Скрипа.

На шести койках в реанимационном отделении у нас находится, вы не поверите, семеро больных. Четверо находятся на инвазивной ИВЛ, — подписал черно-белые фото из реанимации Гудак.

Он считает, что «красная» зона карантина, в которой сейчас находится регион — это не приговор, а инструмент для победы над коронавирусом.

Очень важно, чтобы каждый житель Закарпатья понял, что от него зависит эпидемическая ситуация в будущем, — считает фотограф.

За минувшие сутки на Закарпатье обнаружили 399 новых случаев COVID-19. За сутки выздоровели 287 пациентов, умерли 20 закарпатцев. Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 установлен в области у 44 тыс. 908 человек, умерли от осложнений 1 тыс. 32 больных.

8 марта на Закарпатье ввели ограничения, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности.