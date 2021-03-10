Семеро хворих на шість ліжок — важкі фото з COVID-центру в Ужгороді, фото — ФБ С.Гудак

https://racurs.ua/ua/n151515-semero-hvoryh-na-shist-lijok-vajki-foto-z-covid-centru-v-ujgorodi.html

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Спалах коронавірусу на Закарпатті триває. У Центрі легеневих хвороб в Ужгороді лікують важких хворих на COVID-19.

Фотограф Сергій Гудак, який відвідав Центр і зробив серію фотографій про боротьбу лікарів за життя пацієнтів, процитував на своїй сторінці у Фейсбук головного лікаря закладу Василя Скрипа.

На шість ліжок в реанімаційному відділенні у нас знаходиться, ви не повірите, семеро хворих. Четверо знаходяться на інвазивному ШВЛ, — підписав чорно-білі фото з реанімації Гудак.

Він вважає, що «червона» зона карантину, у якій нині перебуває регіон, — це не вирок, а інструмент приборкати хворобу.

Дуже важливо, щоби кожен мешканець Закарпаття зрозумів, що від нього залежить епідемічна ситуація майбутнього, — вважає фотограф.

За минулу добу на Закарпатті виявили 399 нових випадків COVID-19. За добу одужали 287 пацієнтів, померли 20 закарпатців. Загалом з початку пандемії діагноз COVID-19 встановлений в області у 44 тис. 908 людей, померли від ускладнень 1 тис. 32 хворих.

8 березня на Закарпатті запровадили обмеження, передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки.