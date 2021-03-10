Розпізнавати обличчя в темряві навчать нейромережі дослідники в США. Фото: 24 канал

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Ракурс

Навчити нейромережі розпізнавати обличчя на знімках камер нічного бачення збираються вчені з США.

Американські військові вже підготували базу даних з портретами сотень людей у ​​видимому та інфрачервоному діапазонах, пише IEEE Spectrum.

Існуючі системи комп’ютерного зору досі погано працюють в умовах слабкого освітлення, зокрема із зображеннями, отриманими в інфрачервоних променях.

Алгоритми не справляються з розпізнаванням облич, повернених у бік та із зіставленням одного і того ж обличчя на інфрачервоних та звичайних знімках. Тому вони дотепер не знайшли масового застосування на практиці.

Виправити це становище повинна допомогти нова база даних, підготовлена ​​командою американських військових дослідників.

Програма включає близько 500 тис. портретів, зроблених з різних ракурсів у видимому та інфрачервоних діапазонах, при нормальному і слабкому освітленні.

Тепер розробники планують перейти до створення та навчання нейромереж, які зможуть доповнити використовувані силовими відомствами США програми розпізнавання облич «нічним баченням».

Роботи над цим проектом фінансує Агентство оборонної криміналістики й біометрії, яке підтримує великі бази даних осіб, відбитків пальців, ДНК та іншої біометрії мільйонів жителів Іраку, Афганістану та інших країн, підозрюваних у співпраці з терористичними групами.