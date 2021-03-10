COVID-паспорти для подорожей — що про них відомо

Ковід-паспорт. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n151513-covid-pasporty-dlya-podorojey-scho-pro-nyh-vidomo.html

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Ковід-паспорт для вакцинованих від коронавірусу планують запровадити в Європі. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні поки рано говорити про створення міжнародних сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Оскільки наразі у світі вакциновано менше ніж 1% всіх жителів. Про це Ляшко заявив в коментарі для «РБК-Україна».

За його словами, сьогодні у світі зроблено 312 млн щеплень вакциною від коронавірусу, а повну вакцинацію (дворазові щеплення) отримали лише 0,88% населення планети. При цьому пріоритет віддається саме для захисту груп ризику, медичних і професійних. Саме тому наразі говорити про запровадження ковід-паспортів ще рано.

Однак у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що готові надати українцям безкоштовні міжнародні свідоцтва про проходження вакцинації від коронавірусу для перетину кордону, якщо така вимога буде запроваджена якоюсь країною. Довідка видаватиметься після двох доз вакцини.

Є міжнародні медико-санітарні правила, є додаток номер шість до цих правил, який чітко прописує форму та вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. І поки жодних інших паспортів ми не впроваджуємо, — пояснив головний санітарний лікар.

До цього віце-президент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза ​​зазначив, що подорожі до Європи не будуть на часі через продовження пандемії, а популярним напрямком для українців залишатиметься Туреччина. Вона складе до 80−90% від загального потоку відпочивальників.

За його прогнозами, цей сезон також пройде під знаком пандемії, і країни будуть відкривати свої кордони дуже обережно, і не для всіх мандрівників. Ті країни, які вже зараз відкриті — ось на них і варто розраховувати, вважає експерт. Вони вже працювали минулого року, сплеску заражень не було, а тому можна запускатися знову.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Євросоюз вводить новий документ, який буде своєрідним сертифікатом безпеки в туристичній галузі. Рішення про розробку даного документа, який отримав назву «COVID-паспорт», було прийнято під час віртуальної конференції міністрів туризму країн ЄС.