COVID-паспорта для путешествий — что о них известно

Ковид паспорт. Фото: DW

https://racurs.ua/n151513-covid-pasporta-dlya-puteshestviy-chto-o-nih-izvestno.html

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Ковид-паспорт для вакцинированных от коронавируса планируют ввести Европа. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине пока рано говорить о создании международных сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Поскольку сейчас в мире вакцинировано менее 1% всех жителей. Об этом Ляшко заявил в комментарии для «РБК-Украина».

По его словам, сегодня в мире сделано 312 млн прививок вакциной от коронавируса, а полную вакцинацию (двукратные прививки) получили лишь 0,88% населения планеты. При этом приоритет отдается именно защите групп риска, медицинских и профессиональных работников. Именно поэтому сейчас говорить о введении ковид-паспортов еще рано.

Однако в Министерстве здравоохранения заявили, что готовы предоставить украинцам международные свидетельства о прохождении вакцинации от коронавируса для пересечения границы, если такое требование будет введено хоть одной страной. Справка будет выдаваться после двух доз вакцины.

Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение номер шесть к этим правилам, оно четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не внедряем, — объяснил главный санитарный врач.

До этого вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза ​​отметил, что путешествия в Европу не будут актуальны из-за продолжения пандемии, а популярным направлением для украинцев останется Турция. Она составит до 80−90% от общего потока отдыхающих.

По его прогнозам, этот сезон также пройдет под знаком пандемии, и страны будут открывать свои границы очень осторожно, и не для всех путешественников. Те страны, которые уже сейчас открыты — вот на них и стоит рассчитывать, считает эксперт. Они уже работали в прошлом году, всплеска заражений не было, а потому можно запускаться снова.

Напомним, ранее мы сообщали, что Евросоюз вводит новый документ, который будет своеобразным сертификатом безопасности в туристической отрасли. Решение о разработке данного документа, получившего название «COVID-паспорт», было принято во время виртуальной конференции министров туризма стран ЕС.