Посол Израиля. Фото: Укринформ

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Министерство иностранных дел Украины (МИД) упрекнуло посла Израиля из-за вмешательства во внутренние дела Украины. До этого посол выступил против переименования стадиона в Тернополе в честь Романа Шухевича.

Спикер МИД Олег Николенко посоветовал послу перейти к своим непосредственным обязанностям — укреплять дружбу между народами, а не сеять вражду. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. В то же время дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот, — написал представитель МИД Олег Николенко.

До этого посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение Тернопольского городского совета о присвоении городскому стадиону имени главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Он требовал немедленной отмены этого решения, поскольку Шухевич якобы был гауптманом 201-го батальона Шуцманшафт СС во время Второй мировой войны.

Твит посла возмутил читателей, в комментариях отметили, что Шухевич никогда не принадлежал к структуре СС, а он и его семья во время войны помогали евреям. Лиона призвали не вмешиваться во внутренние дела Украины и признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Роман Шухевич — украинский политический и государственный деятель, член галицкого краевого провода Организации украинских националистов. Генерал-хорунжий, главнокомандующий Украинской повстанческой армии, борец за независимость Украины в XX веке. Роману Шухевичу посмертно присвоено звание Героя Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что присвоение стадиону в Тернополе имени борца за независимость Украины в ХХ веке Романа Шухевича вызвало бурю негодования в Израиле — посольство Израиля в Украине осудило решение Тернопольского городского совета и требует его отмены.