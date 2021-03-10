Космическую станцию на Луне построят Россия и Китай. Фото: Фейсбук

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Россия и Китай планируют создать Международную научную лунную станцию.

Меморандум подписали гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кецзянь, говорится в заявлении «Роскосмоса».

Международная научная лунная станция будет проводить широкий спектр научных работ, в том числе по исследованию и использованию Луны.

Россия и Китай планируют вместе проектировать, разрабатывать и эксплуатировать исследовательскую станцию.

Это будет самый большой проект международного космического сотрудничества для Китая, поэтому он важен, — заявил Чен Лан, аналитик, специализирующийся на космической программе Китая.

Китай довольно поздно начал осваивать космос, но в декабре 2020 года его аппарат Chang’e-5 успешно доставил образцы породы, которые он взял с Луны.

В прошлом году Россия потеряла монополию на перевозку астронавтов на Международную космическую станцию после успешного запуска SpaceX.

Ранее мы сообщали, что астронавты NASA на Международной космической станции (МКС) накормили едой российских коллег, оставшихся без припасов. Российские космонавты получили 13 контейнеров с полноценными рационами.