Космічну станцію на Місяці збудують Росія і Китай — деталі. Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n151511-kosmichnu-stanciu-na-misyaci-zbuduut-rosiya-i-kytay-detali.html

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Росія і Китай планують створити Міжнародну наукову місячну станцію.

Меморандум підписали гендиректор «Роскосмосу» Дмитро Рогозін і керівник Китайської національної космічної адміністрації Чжан Кецзянь, йдеться в заяві «Роскосмосу».

Міжнародна наукова місячна станція проводитиме широкий спектр наукових робіт, зокрема дослідження та використання Місяця.

Росія та Китай планують разом проектувати, розробляти та експлуатувати дослідницьку станцію.

Це буде найбільший проект міжнародної космічної співпраці для Китаю, тому він важливий, — заявив Чен Лан, аналітик, який спеціалізується на космічній програмі Китаю.

Китай доволі пізно почав освоювати космос, але у грудні минулого року його апарат Chang’e-5 успішно приніс зразки породи, які він узяв з Місяця.

Минулого року Росія втратила монополію на перевезення астронавтів на Міжнародну космічну станцію після успішного запуску SpaceX.

Раніше ми повідомляли, що астронавти NASA на Міжнародній космічній станції (МКС) нагодували їжею російських колег, які залишилися без припасів. Російські космонавти отримали 13 контейнерів з повноцінними раціонами.