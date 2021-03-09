Космос. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n151446-lazerni-matroshky-rosiyi-sturbuvaly-ssha-gotuut-kosmichnu-ataku.html

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США виказали занепокоєння можливостями, якими володіють Росія та Китай в космосі. У країн є декілька наземних лазерних систем різної потужності, що створені для знищення американських супутників на навколоземній орбіті.

Апарат для знищення супутників схожий на матрьошку. Про це заявив командувач Космічними силами Сполучених Штатів генерал Джон Реймонд в інтерв’ю The New York Times.

Для знищення або пошкодження з землі, або для порушення нашої здатності використовувати супутники. У обох країн є можливості на орбіті, які викликають занепокоєння, — сказав Реймонд.



Зауважимо, що у грудні космічні сили США заявили про проведення Росією випробувань антисупутникової ракети прямого перехоплення системи DA-ASAT. У США занепокоєні, що Росія продовжує розробку і розгортання антисупутникової зброї.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що астронавти NASA на Міжнародній космічній станції (МКС) нагодували їжею російських колег, які залишилися без припасів. Російські космонавти отримали 13 контейнерів з повноцінними раціонами.