Українські легкоатлетки заразилися коронавірусом на чемпіонаті Європи

В українських легкоатлеток виявили коронавірус після чемпіонату Європи, фото: Katin'ka Klymiuk

https://racurs.ua/ua/n151445-ukrayinski-legkoatletky-zarazylysya-koronavirusom-na-chempionati-ievropy.html

Ракурс

Позитивний тест на коронавірус отримали українські легкоатлетки, які брали участь в естафеті 4×400 метрів на чемпіонаті Європи в Торуні — Анна Рижикова, Аліна Логвиненко та Катерина Климюк.

Вікторія Ратнікова, яка жила з Климюк в одній кімнаті, перебуває на самоізоляції. Про це повідомляє видання «Спортарена» з посиланням на головного тренера збірної України В’ячеслава Тиртишника.

Чемпіонат Європи завершився вчора, 7 березня.

За словами тренера, спортсменки сьогодні, 8 березня, зробили повторний тест на коронавірус, який підтвердився.

Їх перевезли в готель, там все нормально. Звичайно, тільки виходити поки нікуди не дозволяють, — повідомив Тиртишник.

Він зазначив, що спортсменок намагатимуться забрати якомога швидше.

Сподіваюся, що через п’ять днів будуть вже негативні тести. Але за правилами, які там встановлені, повинні провести там десять днів, — додав він.

На Чемпіонаті Європи з легкої атлетики Україна здобула три медалі: Марина Бех-Романчук та Ярослава Магучіх виграли золото, Ірина Геращенко — срібло.

Нагадаємо, нещодавно зірки спорту та шоу-бізнесу в прямому ефірі одного з українських телеканалів вакціонувалися від коронавірусної хвороби COVID-19. Цюакцію організували Міністерство охорони здоров’я та ЮНІСЕФ.