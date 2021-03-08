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У світі розпочалася вакцинація від коронавірусу, фото: kremlin.ru

Держдеп США назвав російські ЗМІ, які стоять за фейками про COVID-вакцини

8 бер 2021, 21:57
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Вакцинація від коронавірусу у світі активно триває. Разом з тим активно поширюються і фейки, покликані підірвати довіру до вакцин.

У Держдепі США назвали чотири пов’язані з Росією ЗМІ, котрі поширюють фейки про вакцини, повідомляє CNBC.

Йдеться про такі видання:

  • News Front (підконтрольне Федеральній службі безпеки РФ);
  • New Eastern Outlook (контролюються Службою зовнішньої розвідки РФ);
  • Oriental Review ((контролюються Службою зовнішньої розвідки РФ);
  • Rebel Inside (підконтрольне Головному розвідувальному управлінню генштабу Збройних сил РФ).

У Держдепі зазначають, що ці інтернет-видання поширюють «багато видів дезінформації, зокрема про вакцини від Pfizer і Мoderna, міжнародні організації, військові конфлікти, акції протесту та будь-яку спірну проблему, яку вони можуть використати».


Держдеп продовжуватиме викривати нечесну діяльність Росії в інтернеті. Ми також будемо продовжувати тісно співпрацювати з нашими союзниками та партнерами, щоб забезпечити глобальну відповідь на протидію дезінформації, — пообіцяли у прес-службі Держдепу.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України нещодавно спростувало низку фейків про вакцини.


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