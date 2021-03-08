Олександр Лукашенко, фото: UDF.by

https://racurs.ua/ua/n151443-statky-lukashenka-biloruska-opozyciya-opublikuvala-film-rozsliduvannya.html

Ракурс

Білоруська опозиція опублікувала фільм-розслідування про статки самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Фільм під назвою «Лукашенко. Золоте дно» опубліковано на сторінці у YouTube популярного опозиційного Telegram-каналу NEXTA.

Автори фільму зазначають, що останній тиждень активно працювали над його створенням, тому нова інформація в цьому Telegram-каналі у цей час не публікувалася.

Зазначається, що в цій документальній стрічці вказані як вже відомі, так і раніше не відомі факти про статки сім’ї Лукашенка, його «гаманці» та відносини з олігархами.

Дорога нерухомість, власний авто- і авіапарк, годинник і навіть золоті ручки, а в декларації — «голодранець», — зазначається в описі стрічки.

Опозиціонери зазначають, що це лише перший фільм із серії розслідувань, вже розпочалася робота над другим. За їхніми словами, спочатку вони планували зробити лише невеликий огляд майна Лукашенка.

Але в процесі підготовки з нами почали зв’язуватися люди, що мали близьке відношення до корупційних схем диктатора. Вони повідомили стільки інформації, що нам довелося кілька разів повністю переписати сценарій, — зазначають автори фільму.

Фільм за кілька годин вже переглянули понад 370 тис. осіб.

Нагадаємо, старшого сина Лукашенка Міжнародний олімпійський комітет не визнає новим головою Національного олімпійського комітету Білорусі.