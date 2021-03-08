Європейське банківське управління стало жертвою глобальної кібератаки на вразливості у програмах Microsoft

Хакери атакували електронну пошту Європейського банківського управління, фото: «Страна»

https://racurs.ua/ua/n151442-ievropeyske-bankivske-upravlinnya-stalo-jertvou-globalnoyi-kiberataky-na-vrazlyvosti-u-programah.html

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Європейське банківське управління (ЄБУ) — незалежний орган Євросоюзу, який здійснює нагляд у банківській сфері, стало однією із жертв масштабної хакерської атаки, яку кіберзловмисники здійснюють останнім часом, використовуючи вразливі місця у програмному забезпеченні Microsoft Exchange — серверному програмному продукті для спільної роботи та обміну повідомленнями.

В управлінні заявили, що з його серверів міг бути отриманий доступ до особистих даних, і відключили свою систему електронної пошти від інтернету для оцінки завданої шкоди, повідомляє BBC.

ЄБУ працює над тим, щоб визначити, які дані, якщо вони є, були доступні, — зазначають в організації.



Сервери Microsoft Exchange широко використовуються для електронної пошти великими компаніями та урядами, проте мало хто з організацій вже визнали, що зазнали нападу.

Нагадаємо, за інформацією джерел агентства Bloomberg в американському уряді, від масштабної кібератаки, яка використовує вразливості в програмному забезпеченні Microsoft, постраждали понад 60 тис. організацій у світі.