Европейское банковское управление стало жертвой глобальной кибератаки на уязвимости в программах Microsoft

Хакеры атаковали электронную почту Европейского банковского управления, фото: «Страна»

https://racurs.ua/n151442-evropeyskoe-bankovskoe-upravlenie-stala-jertvoy-globalnogo-kiberataki-na-uyazvimosti-v-programmah.html

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Европейское банковское управление (ЕБУ) — независимый орган Евросоюза, который осуществляет надзор в банковской сфере, стало одной из жертв масштабной хакерской атаки, которую киберпреступники осуществляют в последнее время, используя уязвимые места в программном обеспечении Microsoft Exchange — серверном программном продукте для совместной работы и обмена сообщениями.

В управлении заявили, что с его серверов мог быть получен доступ к личным данным, и отключили свою систему электронной почты от интернета для оценки ущерба, сообщает BBC.

ЕБУ работает над тем, чтобы определить, какие данные, если они есть, были доступны, — отмечают в организации.



Серверы Microsoft Exchange широко используются для электронной почты большими компаниями и правительствами, однако мало кто из организаций уже признали, что подверглись нападению.

Напомним, по информации источников агентства Bloomberg в американском правительстве, от масштабной кибератаки, которая использует уязвимости в программном обеспечении Microsoft, пострадали более 60 тыс. организаций в мире.