Александр Лукашенко, фото: UDF.by

https://racurs.ua/n151443-zolotoe-dno-lukashenko-opublikovan-film-rassledovanie-ob-imuschestve-samoprovozglashennogo.html

Ракурс

Беларусская оппозиция опубликовала фильм-расследование об имуществе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Фильм под названием «Лукашенко. Золотое дно» опубликован на странице в YouTube популярного оппозиционного Telegram-канала NEXTA.

Авторы фильма отмечают, что последнюю неделю активно работали над его созданием, поэтому новая информация в этом Telegram-канале в это время не публиковалась.

Отмечается, что в этой документальной ленте указаны как уже известные, так и ранее неизвестные факты о состоянии семьи Лукашенко, его «кошельках» и отношения с олигархами.

Дорогая недвижимость, собственный авто- и авиапарк, часы и даже золотые ручки, а в декларации — «голодранец», — отмечается в описании ленты.

Оппозиционеры отмечают, что это лишь первый фильм из серии расследований, уже началась работа над вторым. По их словам, сначала они планировали сделать лишь небольшой обзор имущества Лукашенко.

Но в процессе подготовки с нами начали связываться люди, имевшие близкое отношение к коррупционным схемам диктатора. Они сообщили столько информации, что нам пришлось несколько раз полностью переписать сценарий, — отмечают авторы фильма.

Фильм за несколько часов уже просмотрели более 370 тыс. человек.

Напомним, старшего сына Лукашенко Международный олимпийский комитет не признает новым главой Национального олимпийского комитета Беларуси.