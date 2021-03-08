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В мире началась вакцинация от коронавируса, фото: kremlin.ru

Госдеп США назвал российские СМИ, стоящие за фейками о COVID-вакцинах

8 мар 2021, 21:57
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Вакцинация от коронавируса в мире активно продолжается. Вместе с тем активно распространяются и фейки, призванные подорвать доверие к вакцинам.

В Госдепе США назвали четыре связаны с Россией СМИ, распространяющие фейки о вакцинах, сообщает CNBC.

Речь идет о таких изданиях:

  • News Front (подконтрольное Федеральной службе безопасности РФ);
  • New Eastern Outlook (контролируются Службой внешней разведки РФ);
  • Oriental Review ((контролируются Службой внешней разведки РФ);
  • Rebel Inside (подконтрольное Главному разведывательному управлению Генштаба Вооруженных сил РФ).

В Госдепе отмечают, что эти интернет-издания распространяют «многие виды дезинформации, в частности о вакцинах от Pfizer и Мoderna, международных организациях, военных конфликтах, акциях протеста и любой спорной проблемме, которую они могут использовать».


Госдеп продолжит разоблачать нечестную деятельность России в интернете. Мы также будем продолжать тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить глобальный ответ на противодействие дезинформации, — пообещали в пресс-службе Госдепа.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины недавно опровергло ряд фейков о вакцинах.


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