Госдеп США назвал российские СМИ, стоящие за фейками о COVID-вакцинах

Госдеп США назвал российские СМИ, стоящие за фейками о COVID-вакцинахhttps://racurs.ua/n151444-gosdep-ssha-nazval-rossiyskie-smi-stoyaschie-za-feykami-o-covid-vakcinah.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса в мире активно продолжается. Вместе с тем активно распространяются и фейки, призванные подорвать доверие к вакцинам.
В Госдепе США назвали четыре связаны с Россией СМИ, распространяющие фейки о вакцинах, сообщает CNBC.
Речь идет о таких изданиях:
- News Front (подконтрольное Федеральной службе безопасности РФ);
- New Eastern Outlook (контролируются Службой внешней разведки РФ);
- Oriental Review ((контролируются Службой внешней разведки РФ);
- Rebel Inside (подконтрольное Главному разведывательному управлению Генштаба Вооруженных сил РФ).
В Госдепе отмечают, что эти интернет-издания распространяют «многие виды дезинформации, в частности о вакцинах от Pfizer и Мoderna, международных организациях, военных конфликтах, акциях протеста и любой спорной проблемме, которую они могут использовать».
Госдеп продолжит разоблачать нечестную деятельность России в интернете. Мы также будем продолжать тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить глобальный ответ на противодействие дезинформации, — пообещали в пресс-службе Госдепа.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины недавно опровергло ряд фейков о вакцинах.