Госдеп США назвал российские СМИ, стоящие за фейками о COVID-вакцинах

В мире началась вакцинация от коронавируса, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n151444-gosdep-ssha-nazval-rossiyskie-smi-stoyaschie-za-feykami-o-covid-vakcinah.html

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Вакцинация от коронавируса в мире активно продолжается. Вместе с тем активно распространяются и фейки, призванные подорвать доверие к вакцинам.

В Госдепе США назвали четыре связаны с Россией СМИ, распространяющие фейки о вакцинах, сообщает CNBC.

Речь идет о таких изданиях:

News Front (подконтрольное Федеральной службе безопасности РФ);

New Eastern Outlook (контролируются Службой внешней разведки РФ);

Oriental Review ((контролируются Службой внешней разведки РФ);

Rebel Inside (подконтрольное Главному разведывательному управлению Генштаба Вооруженных сил РФ).

В Госдепе отмечают, что эти интернет-издания распространяют «многие виды дезинформации, в частности о вакцинах от Pfizer и Мoderna, международных организациях, военных конфликтах, акциях протеста и любой спорной проблемме, которую они могут использовать».

Госдеп продолжит разоблачать нечестную деятельность России в интернете. Мы также будем продолжать тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить глобальный ответ на противодействие дезинформации, — пообещали в пресс-службе Госдепа.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины недавно опровергло ряд фейков о вакцинах.