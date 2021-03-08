Украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы

У украинских легкоатлеток обнаружили коронавирус после чемпионата Европы, фото: Katin'ka Klymiuk

https://racurs.ua/n151445-ukrainskie-legkoatletki-zarazilis-koronavirusom-na-chempionate-evropy.html

Ракурс

Положительный тест на коронавирус получили украинские легкоатлетки, которые участвовали в эстафете 4×400 метров на чемпионате Европы в Торуне — Анна Рыжикова, Алина Логвиненко и Екатерина Климюк.

Виктория Ратникова, жившая с Климюк в одной комнате, находится на самоизоляции. Об этом сообщает издание «Спортарена» со ссылкой на главного тренера сборной Украины Вячеслава Тиртишника.

Чемпионат Европы завершился вчера, 7 марта.

По словам тренера, спортсменки сегодня, 8 марта, сделали повторный тест на коронавирус, который подтвердился.

Их перевезли в отель, там все нормально. Конечно, только выходить пока никуда не позволяют, — сообщил Тиртишник.

Он отметил, что спортсменок будут пытаться забрать как можно быстрее.

Надеюсь, что через пять дней будут уже отрицательные тесты. Но по правилам, которые там установлены, должны провести там десять дней, — добавил он.

На Чемпионате Европы по легкой атлетике Украина завоевала три медали: Марина Бех-Романчук и Ярослава Магучих выиграли золото, Ирина Геращенко — серебро.

Напомним, недавно звезды спорта и шоу-бизнеса в прямом эфире одного из украинских телеканалов вакцинировались от коронавирусной болезни COVID-19. Эту акцию организовали Министерство здравоохранения и ЮНИСЕФ.