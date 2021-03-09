Спутник. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151446-lazernye-matreshki-rossii-obespokoili-ssha-gotovyat-ataku-v-kosmose.html

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США обеспокоены возможностями, которыми обладают Россия и Китай в космосе. У стран есть несколько наземных лазерных систем различной мощности, созданных для уничтожения американских спутников на околоземной орбите.

Аппарат для уничтожения спутников похож на матрешку. Об этом заявил командующий Космическими силами Соединенных Штатов генерал Джон Рэймонд в интервью The New York Times.

Для уничтожения или повреждения с земли, или для нарушения способности использовать спутники. У обеих стран есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство, — сказал Реймонд.



Отметим, что в декабре космические силы США заявили о проведении Россией испытаний антиспутниковой ракеты прямого перехвата системы DA-ASAT. В США обеспокоены тем, что Россия продолжает разработку и развертывание антиспутникового оружия.

Напомним, ранее мы сообщали, что астронавты NASA на Международной космической станции (МКС) накормили едой российских коллег, оставшихся без припасов. Российские космонавты получили 13 контейнеров с полноценными рационами.