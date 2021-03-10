Китайську Sinovac зареєструвало МОЗ — як працює вакцина

Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151510-kytaysku-sinovac-zibralosya-reiestruvaty-moz-yak-pracuie-vakcyna.html

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Вакцина Sinovac від китайського виробника була рекомендована експертним центром Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) для реєстрації.

Вона матиме назву CoronaVac. Про це заявив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

Наразі цю вакцину вже використовують у Китаї та в Арабських Еміратах. CoronaVac — вакцина, яку створює спільно одна з найбільших фармацевтичних компаній Китаю Sinovac, біомедичний дослідницький інститут Бутантан у Бразилії та індонезійська компанія Biofarma.

Як працює вакцина Sinovaс

Відомо, що вакцина від китайського виробника Sinovac — це векторна вакцина. Вона зберігається при температурі 2−8 градуси тепла, що є плюсом для України, оскільки її зберігання не є вибагливим. Згідно з дослідженнями, ефективність вакцини складала лише 50%. До цього у МОЗ заявляли, що не будуть купувати вакцину, що має ефективність менше ніж 70%. Однак під час останнього дослідження вакцина показала неочікуваний результат — 83,5% ефективності.

Зауважимо, що CoronaVac успішно завершила третю фазу випробувань у Туреччині та буде поставлена в Україну до 15 березня. Україна підписала контракт на постачання 1,8 мільйона доз вакцини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина проти коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech на випробуваннях показала ефективність понад 80%. У Туреччині завершилися дослідження третьої фази клінічних випробовувань вакцини CoronaVac, виробництва компанії Sinovac Life Sciens Co., в яких взяли участь більше як 10 тис. добровольців. Препарат попередив важкі форми та госпіталізацію в 100% випадків. Остаточна ефективність вакцини склала 83,5%.