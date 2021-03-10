Китайскую Sinovac зарегистрировал Минздрав — как работает вакцина

Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151510-kitayskuu-sinovac-sobralsya-registrirovat-minzdrav-kak-rabotaet-vakcina.html

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Вакцина Sinovac от китайского производителя была рекомендована экспертным центром Министерства здравоохранения для регистрации.

Она будет называться CoronaVac. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Сейчас эту вакцину уже используют в Китае и в Арабских Эмиратах. CoronaVac — вакцина, которую создает совместно одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Sinovac, биомедицинский исследовательский институт Бутантан в Бразилии и индонезийская компания Biofarm.

Как работает вакцина Sinovaс

Известно, что вакцина от китайского производителя Sinovac — это инактивированная вакцина. Она хранится при температуре 2−8 градуса тепла, что является плюсом для Украины, поскольку ее хранение и транспортировка не является сложными. Согласно исследованиям, эффективность вакцины составляла лишь 50%. До этого в Минздраве заявляли, что не будут покупать вакцину, эффективность которой менее 70%. Однако во время последнего исследования вакцина показала неожиданный результат — 83,5% эффективности.

Отметим, что CoronaVac успешно завершила третью фазу испытаний в Турции и будет поставлена в Украину до 15 марта. Украина подписала контракт на поставку 1,8 миллиона доз вакцины.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина против коронавируса китайской компании Sinovac Biotech на испытаниях показала эффективность более 80%. В Турции завершились исследования третьей фазы клинических испытаний вакцины CoronaVac, производства компании Sinovac Life Sciens Co., в которых приняли участие более 10 тыс. добровольцев. Препарат предупредил тяжелые формы и госпитализацию в 100% случаев. Окончательная эффективность вакцины составила 83,5%.