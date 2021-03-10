Школьница выпала с 14 этажа в Киеве, это пятый подобный случай за месяц

https://racurs.ua/n151509-shkolnica-vypala-s-14-etaja-v-kieve-eto-pyatyy-sluchay-za-mesyac.html

Ракурс

В Киеве снова зафиксировали смерть ребенка из-за падения с высоты. 14-летняя школьница выпала с 14-го этажа.

Это пятый такой случай в течение февраля-марта. 9 марта падение девочки произошло с многоэтажки в Святошинском районе. Школьница погибла на месте, сообщила пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, чтобы установить обстоятельства инцидента на бульваре Кольцова.

Четырнадцатилетняя упала с 18-го этажа, она жила с родителями в соседнем доме. Полиция опрашивает родных, соседей и свидетелей. После этого следователи предоставят правовую квалификацию смерти ребенка.

За последние три недели в Киеве и области произошло несколько случаев, когда несовершеннолетние дети выпадали из окон многоэтажек. Все они погибли. Часто родственники и близкие предполагают, что смерть не была случайностью, а связана с группами в соцсетях, которые побуждают подростков совершить суицид.

17 февраля в Дарницком районе Киева 15-летняя девушка выпала из общего балкона на 16-м этаже и погибла на месте;

15 февраля в этом районе столицы 13-летняя девочка упала с балкона 14-го этажа и погибла;

2 февраля в Голосеевском районе Киева с балкона многоэтажки упала 13-летняя девочка;

1 февраля такая же трагедия случилась в Шевченковском районе столицы. Девушка 2004 года рождения выпрыгнула из окна пятого этажа, когда поссорилась с парнем.

Несчастные случаи происходят и в Киевской области. 28 января днем ​​из окна 15-го этажа в поселке Чайка выпал и разбился 10-летний мальчик.

26 января в Броварах с 15-го этажа новостройки выпал 18-летний курсант Национальной академии внутренних дел. От полученных травм парень погиб на месте. 19 января в Голосеевском районе 12-летний парень выпал с 15 этажа.

Полиция Киевщины призывает родителей уделить больше внимания детям, в том числе их поведению в сети. В полиции советуют проверять аккаунты ребенка в соцсетях и группах, просматривать общение в частных чатах, контролировать фото и видео в гаджетах ребенка, обращать внимание на то, с кем ребенок общается.