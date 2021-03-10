Курс долара. Фото: FLDX

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Ракурс

Курс доллара в Украине на среду, 10 марта, установлен на уровне 27,74 грн за доллар. Официальный курс гривны к доллару подешевел на четыре копейки по сравнению с прошлым банковским днем.

В то же время евро подешевел на 10 копеек, его курс установлен на уровне 32,97 грн за евро. Об этом сообщает Национальный банк Украины.



Во вторник валютный рынок отметился высокой активностью клиентов и банков — уже ко второй половине дня в системе Bloomberg были зарегистрированы сделки на сумму более 100 млн долл. В ходе торгов было зафиксировано снижение курса доллара — с утренних 27,78/27,80 до 27,72/27,74 до конца дня.

Чиновники продали гривневые облигации на сумму 5,230 млрд гривен с доходностью от 9,03% до 12,05% годовых. На этот раз Минфин не гнался по объему продаж облигаций, а сосредоточился на снижении их доходности. Спрос и предложение на валютном межбанке были относительно уравновешены путем периодического выхода на рынок тех покупателей, которые имели желание купить максимально дешево, и просто ждали подходящего момента. Поэтому весь избыток предложения постепенно был закрыт за счет такого отложенного спроса.

Нацбанку не пришлось выходить на торги для сглаживания колебаний курса. Но в целом настроения участников рынка остались положительными для гривны. Даже крупные покупатели валюты, а именно они обычно являются основными «возбудителями спокойствия» на межбанке, пока настроены на постепенное укрепление позиций нацвалюты в ближайшие дни.

Напомним, ранее мы сообщали, что за первую неделю марта доллар на межбанке подешевел до 27,755/27,77 грн, а евро — до 33,07/33,09 гривны. Обстановка на торгах была почти спокойной, а перекосы спроса и предложения выравнивались в основном самим рынком.