Курс долара. Фото: FDLX

https://racurs.ua/ua/n151508-kurs-dolara-znovu-skoche-u-chomu-prychyna-infografika.html

Ракурс

Курс долара в Україні на середу, 10 березня, встановлено на рівні 27,74 грн за долар. Офіційний курс гривні до долара подешевшав на чотири копійки у порівнянні з минулим банківським днем.

Натомість євро подешевшав на 10 копійок, його курс встановлено на рівні 32,97 грн за євро. Про це повідомляє Національний банк України.





У вівторок валютний ринок відзначився високою активністю клієнтів і банків — вже до другої половини дня в системі Bloomberg були зареєстровані угоди на суму понад 100 млн дол. Під час торгів було зафіксовано зниження курсу долара — з ранкових 27,78/27,80 до 27,72/27,74 до кінця дня.





Чиновники продали гривневих облігацій на суму 5,230 млрд гривень з прибутковістю від 9,03% до 12,05% річних. Цього разу Мінфін не гнався за обсягом продажу облігацій, а зосередився на зниженні їхньої прибутковості. Попит і пропозиція на валютному міжбанку були відносно врівноважені шляхом періодичного виходу на ринок тих покупців, хто мав бажання купити максимально дешево, і просто вичікував слушного моменту. Тому весь надлишок пропозиції поступово був закритий коштом такого відкладеного попиту.

Нацбанку не довелося виходити на торги для згладжування коливань курсу. Але в цілому настрої учасників ринку залишилися позитивними для гривні. Навіть великі покупці валюти, а саме вони зазвичай є основними «збудниками спокою» на міжбанку, поки налаштовані на поступове зміцнення позицій нацвалюти найближчими днями.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за перший тиждень березня долар на міжбанку подешевшав до 27,755/27,77 грн, а євро — до 33,07/33,09 гривень. Обстановка на торгах була майже спокійною, а перекоси попиту і пропозиції вирівнювалися в основному самим ринком.