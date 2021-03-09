Курс долара. Фото: Istock

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Ракурс

Курс долара продовжує падати у вівторок, 9 березня. Офіційний курс долара до гривні впав на п’ять копійок і встановлений на рівні 27,70 грн за долар.

Нинішній скорочений робочий тиждень не несе ризиків для гривні, тому коливання курсу маловірогідні. Про це повідомляє Національний банк України.

За перший тиждень березня долар на міжбанку подешевшав до 27,755/27,77 грн, а євро — до 33,07/33,09 гривень. Обстановка на торгах була майже спокійною, а перекоси попиту і пропозиції вирівнювалися в основному самим ринком.





В цілому Нацбанк став все менше з’являтися на ринку, хоча і продовжує «керувати» процесом. Регулятор менш активно поповнює свої резерви коштом міжбанку, і цим не втручається в поведінку міжбанку.

На готівковому ринку більшість обмінників працювало в форматі «з обороту» з невеликим або середнім рівнем спреду. Власники обмінників розжилися дешевою валютою в ці три вихідних, коли населення активно здавало валюту для фінансування своїх святкових витрат. Але жодного ажіотажу в цьому сегменті валютного ринку немає.

Нацбанк намагатиметься по мінімуму виходити на міжбанк, і лише при великих коливаннях курсу долара протягом дня (понад 10 копійок за сесію). Під час таких виходів його цінники при інтервенціях стануть основним курсовим орієнтиром для учасників торгів. Але при поточній ситуації подібні інтервенції Нацбанку можуть і не знадобитися. Тому спекулянти цього тижня працюватимуть в основному в форматі «у дві сторони», і особливої загрози для курсоутворення на міжбанку не представлятимуть.





Як прогнозують аналітики, 9−12 березня коридор по долару на міжбанку перебуватиме в межах 27,65 — 27,95 грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у березні долар вперше за місяць зріс до 28 грн, а євро просіло.