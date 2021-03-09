Курс доллара. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151447-dollar-snova-popolz-vniz-prognoz-kursa-infografika.html

Ракурс

Курс доллара продолжает падать во вторник, 9 марта. Официальный курс доллара к гривне упал на пять копеек и установлен на уровне 27,70 грн за доллар.

Нынешняя сокращенная рабочая неделя не несет рисков для гривны, поэтому колебания курса маловероятны. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

За первую неделю марта доллар на межбанке подешевел до 27,755/27,77 грн, а евро — до 33,07/33,09 грн. Обстановка на торгах была почти спокойной, а перекосы спроса и предложения выравнивались в основном самим рынком.



В целом Нацбанк стал все меньше появляться на рынке, хотя и продолжает «руководить» процессом. Регулятор менее активно пополняет свои резервы за счет межбанка, и этим не вмешивается в поведение межбанка.

На наличном рынке большинство обменников работало в формате «с оборота» с небольшим или средним уровнем спрэда. Владельцы обменников обзавелись дешевой валютой в эти три выходных, когда население активно сдавало валюту для финансирования своих праздничных расходов. Но никакого ажиотажа в этом сегменте валютного рынка нет.

Нацбанк будет пытаться по минимуму выходить на межбанк, и только при больших колебаниях курса доллара в течение дня (более 10 копеек за сессию). Во время таких выходов его ценники при интервенциях станут основным курсовым ориентиром для участников торгов. Но при текущей ситуации подобные интервенции Нацбанка могут и не понадобиться. Поэтому спекулянты на этой неделе будут работать в основном в формате «в обе стороны», и особой угрозы для курсообразования на межбанке не представляют.



Как прогнозируют аналитики, 9−12 марта коридор на межбанке будет находиться в пределах 27,65 — 27,95 грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что в марте доллар впервые за месяц вырос до 28 грн, а евро просело.