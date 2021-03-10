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Ракурс
Вакцинація від коронавірусу в Україні. Фото: телеграм

Вакцинація від COVID-19 пришвидшилася — в МОЗ назвали регіони-лідери

10 бер 2021, 09:58
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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні — за минулу добу щеплення отримали 4 тис. 362 особи.

Від початку кампанії щеплено 23 тис. 480 осіб, про це свідчать дані МОЗ.

За добу та за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області — 660 і 3 тис. 1334 відповідно.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область — 330 щеплень;
  • Волинська область — 160 щеплень;
  • Дніпропетровська область — 260 щеплень;
  • Донецька область — 660 щеплень;
  • Житомирська область — 50 щеплень;
  • Закарпатська область — 90 щеплень;
  • Запорізька область — 60 щеплень;
  • Івано-Франківська область — 72 щеплення;
  • Київська область — 320 щеплень;
  • Кіровоградська область — 140 щеплень;
  • Луганська область — 220 щеплень;
  • Львівська область — 140 щеплень;
  • Київ — 100 щеплень;
  • Миколаївська область — 70 щеплень;
  • Одеська область — 180 щеплень;
  • Полтавська область — 230 щеплень;
  • Рівненська область — 110 щеплень;
  • Сумська область — 80 щеплень;
  • Тернопільська область — 180 щеплень;
  • Харківська область — 130 щеплень;
  • Херсонська область — 150 щеплень;
  • Хмельницька область — 110 щеплень;
  • Чернівецька область — 40 щеплень;
  • Чернігівська область — 90 щеплень;
  • Черкаська область — 390 щеплень.

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов говорив, що у планах було вакцинувати по 10 тис. людей за добу.

8 березня в Україні щеплення від коронавірусу отримала 1 тис. 171 особа, кількість щеплень за добу минулого тижня не перевищувала 2 тис.

Президент Володимир Зеленський виступає проти запровадження нового локдауну в Україні, натомість пропонує збільшити темпи вакцинації.


Найправильнішою відповіддю на сьогоднішнє зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію є вакцинація, а не локдаун. Ми наближаємося до середини березня і маємо надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини, особливо якщо вони працюють на передовій боротьби з коронавірусом, — зазначив він під час наради.

Нагадаємо, щеплення від коронавірусу публічно зробили міністр охорони здоров’я Максим Степанов, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, президент Володимир Зеленський, парламентар від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Джерело: Ракурс


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