Вакцинація від коронавірусу в Україні. Фото: телеграм

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні — за минулу добу щеплення отримали 4 тис. 362 особи.

Від початку кампанії щеплено 23 тис. 480 осіб, про це свідчать дані МОЗ.

За добу та за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області — 660 і 3 тис. 1334 відповідно.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область — 330 щеплень;

Волинська область — 160 щеплень;

Дніпропетровська область — 260 щеплень;

Донецька область — 660 щеплень;

Житомирська область — 50 щеплень;

Закарпатська область — 90 щеплень;

Запорізька область — 60 щеплень;

Івано-Франківська область — 72 щеплення;

Київська область — 320 щеплень;

Кіровоградська область — 140 щеплень;

Луганська область — 220 щеплень;

Львівська область — 140 щеплень;

Київ — 100 щеплень;

Миколаївська область — 70 щеплень;

Одеська область — 180 щеплень;

Полтавська область — 230 щеплень;

Рівненська область — 110 щеплень;

Сумська область — 80 щеплень;

Тернопільська область — 180 щеплень;

Харківська область — 130 щеплень;

Херсонська область — 150 щеплень;

Хмельницька область — 110 щеплень;

Чернівецька область — 40 щеплень;

Чернігівська область — 90 щеплень;

Черкаська область — 390 щеплень.

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов говорив, що у планах було вакцинувати по 10 тис. людей за добу.

8 березня в Україні щеплення від коронавірусу отримала 1 тис. 171 особа, кількість щеплень за добу минулого тижня не перевищувала 2 тис.

Президент Володимир Зеленський виступає проти запровадження нового локдауну в Україні, натомість пропонує збільшити темпи вакцинації.

Найправильнішою відповіддю на сьогоднішнє зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію є вакцинація, а не локдаун. Ми наближаємося до середини березня і маємо надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини, особливо якщо вони працюють на передовій боротьби з коронавірусом, — зазначив він під час наради.

Нагадаємо, щеплення від коронавірусу публічно зробили міністр охорони здоров’я Максим Степанов, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, президент Володимир Зеленський, парламентар від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.