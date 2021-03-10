Вакцинація від COVID-19 пришвидшилася — в МОЗ назвали регіони-лідериhttps://racurs.ua/ua/n151507-scheplennya-vid-koronavirusu-za-dobu-otrymaly-ponad-4-tys-ukrayinciv.htmlРакурс
Вакцинація від коронавірусу триває в Україні — за минулу добу щеплення отримали 4 тис. 362 особи.
Від початку кампанії щеплено 23 тис. 480 осіб, про це свідчать дані МОЗ.
За добу та за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області — 660 і 3 тис. 1334 відповідно.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область — 330 щеплень;
- Волинська область — 160 щеплень;
- Дніпропетровська область — 260 щеплень;
- Донецька область — 660 щеплень;
- Житомирська область — 50 щеплень;
- Закарпатська область — 90 щеплень;
- Запорізька область — 60 щеплень;
- Івано-Франківська область — 72 щеплення;
- Київська область — 320 щеплень;
- Кіровоградська область — 140 щеплень;
- Луганська область — 220 щеплень;
- Львівська область — 140 щеплень;
- Київ — 100 щеплень;
- Миколаївська область — 70 щеплень;
- Одеська область — 180 щеплень;
- Полтавська область — 230 щеплень;
- Рівненська область — 110 щеплень;
- Сумська область — 80 щеплень;
- Тернопільська область — 180 щеплень;
- Харківська область — 130 щеплень;
- Херсонська область — 150 щеплень;
- Хмельницька область — 110 щеплень;
- Чернівецька область — 40 щеплень;
- Чернігівська область — 90 щеплень;
- Черкаська область — 390 щеплень.
Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов говорив, що у планах було вакцинувати по 10 тис. людей за добу.
8 березня в Україні щеплення від коронавірусу отримала 1 тис. 171 особа, кількість щеплень за добу минулого тижня не перевищувала 2 тис.
Президент Володимир Зеленський виступає проти запровадження нового локдауну в Україні, натомість пропонує збільшити темпи вакцинації.
Найправильнішою відповіддю на сьогоднішнє зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію є вакцинація, а не локдаун. Ми наближаємося до середини березня і маємо надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини, особливо якщо вони працюють на передовій боротьби з коронавірусом, — зазначив він під час наради.
Нагадаємо, щеплення від коронавірусу публічно зробили міністр охорони здоров’я Максим Степанов, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, президент Володимир Зеленський, парламентар від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.