Гончаренко вакцинувався — як нардеп отримав COVID-вакцину

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Ракурс

Олексій Гончаренко, парламентар від «Європейської солідарності», 9 березня вакцинувався від коронавірусу препаратом індійського виробництва Covishield.

Про це нардеп написав сьогодні у Телеграм.

Хочу одразу пояснити: у флаконі 10 доз, після відкриття вони псуються через шість годин. Тому за спеціальною програмою залишками вакцинують громадських діячів для популяризації вакцинації, — заявив Гончаренко.

Депутат Верховної Ради зробив щеплення в Одесі. Згодом він також пояснив, як записався на вакцинацію.

Зараз у першу чергу роблять щеплення лікарям… Якщо залишаються невикористані вакцини — вам зателефонують, — додав нардеп.



Нагадаємо, Володимир Зеленський 2 березня зробив щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield), яку нещодавно доставили з Індії. Президент вакцинувався в зоні ООС разом із військовими, проте своїм зовнішнім виглядом неабияк схвилював користувачів соцмереж не лише в Україні, а й за кордоном, оскільки прес-служба глави держави оприлюднила фото з роздягненим по пояс Зеленським. Водночас нардеп Гончаренко, ймовірно, вирішив потролити президента, й також зробив фото зі щеплення з оголеним торсом.