Кораловий риф у Філіппінах всіяли медичні маски, фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n151493-koralovyy-ryf-u-filippinah-postrajdav-vid-epidemiyi-koronavirusu-video.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу у світі псує життя не лише людям.

У морі поблизу столиці Філіппін міста Маніла дайвери виявили кораловий риф, усіяний одноразовими медичними масками, повідомляє BBC.

За підрахунками, під час спалаху коронавірусу місто продукувало до 280 тонн додаткових медичних відходів на день.

Зазначається, що маски містять пластик, який біологічно не розкладається і згодом потрапляє до організмів морських тварин. Екологи закликають уряд Філіппін посилити роботу з медичними відходами, щоб запобігти додатковому забрудненню морів.

Маски для обличчя та інші засоби індивідуального захисту, котрі виявили на рифі дайвери, свідчать про ще одну проблему, яка постає перед людством через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 — зростання забруднення океанів медичними відходами, котре несе шкоду не лише морським організмам, а й самим людям.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині та Миколаївщині виявили підпільні звалища COVID-відходів.