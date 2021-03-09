Коралловый риф на Филиппинах усеяли медицинские маски, фото: BBC

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Ракурс

Эпидемия коронавируса в мире ухудшает жизнь не только людям.

В море вблизи столицы Филиппин города Манила дайверы обнаружили коралловый риф, усеянный одноразовыми медицинскими масками, сообщает BBC.

По подсчетам, во время вспышки коронавируса город производило до 280 тонн дополнительных медицинских отходов в день.

Отмечается, что маски содержат пластик, который биологически не разлагается и впоследствии попадает в организмы морских животных. Экологи призывают правительство Филиппин усилить работу с медицинскими отходами, чтобы предотвратить дополнительное загрязнение морей.

Маски для лица и другие средства индивидуальной защиты, которые обнаружили на рифе дайверы, свидетельствуют о еще одной проблеме, стоящей перед человечеством из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 — росте загрязнения океанов медицинскими отходами, которое несет вред не только морским организмам, но и самым людям.

Напомним, недавно на Киевщине и Николаевщине обнаружили подпольные свалки COVID-отходов.