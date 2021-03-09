Посол Израиля осудил присвоение стадиону в Тернополе имени Шухевича

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Ракурс

Присвоение стадиону в Тернополе имени борца за независимость Украины в ХХ веке Романа Шухевича вызвало бурю негодования в Израиле — посольство Израиля в Украине осудило решение Тернопольского городского совета и требует его отмены.

Об этом заявил в Твиттер посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя… Романа Шухевича и требуем его немедленной отмены, — написал Лион.

Напомним, соответствующее решение было принято 5 марта депутатами Тернопольского горсовета. Отныне спортивная арена города будет называться «Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича».

Роман Шухевич — украинский политический и государственный деятель, член краевого провода Организации украинских националистов. Генерал-хорунжий, главнокомандующий Украинской повстанческой армии, борец за независимость Украины в ХХ веке. Роману Шухевичу посмертно присвоено звание Героя Украины. Известно, что прадед Шухевича, священник Иосиф Шухевич, первым в украинской литературе переводил Вергилия, Шиллера, Вальтера Скотта. Дед, профессор Владимир Шухевич был активным участником общества «Просвита» и действительным членом Научного общества имени Т. Шевченко, а отец Осип Шухевич — судьей.

В Украинском институте национальной памяти напомнили, что Роман Шухевич в 15-летнем возрасте спас ребенка, который провалился в ледяную воду. Шухевич очень любил спорт, играл в футбол, волейбол, баскетбол, водное поло, занимался боксом, конным и лыжным спортом. Он также занимался планеризмом, увлекался путешествиями по рекам: на лодке проплыл из Галичины по Бугу и Висле до Балтики и обратно — на веслах против течения. Был музыкально одаренным: учился в Музыкальном институте имени Лысенко, окончил курсы игры на фортепиано. После освобождения из тюрьмы вместе с приятелем основал первую в Галичине украинскую рекламную фирму «Фама». При этом Шухевич ежемесячно перечислял немалые средства на нужды украинского подполья.

Военное дело будущий генерал-хорунжий УПА начинал изучать как рядовой артиллерист в польской армии. Под его руководством ОУН сделала ряд важных политических шагов: провела III Чрезвычайный большой сбор ОУН, приняла развернутую программу, провела Конференцию порабощенных народов. Роман Шухевич строил УПА образцами регулярных армий: создавал штабы, офицерские школы, систему званий, должностей и наград. Шухевич считал, что единство украинского освободительного движения является важным залогом успеха. Главный командир УПА погиб в бою с войсками МГБ 5 марта 1950 года в селе Билогорща близ Львова.