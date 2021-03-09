Посол Ізраїлю засудив присвоєння стадіону у Тернополі імені Шухевича

https://racurs.ua/ua/n151492-posol-izrayilu-zasudyv-prysvoiennya-stadionu-u-ternopoli-imeni-shuhevycha.html

Ракурс

Присвоєння стадіону в Тернополі імені борця за незалежність України у ХХ сторіччі Романа Шухевича викликало хвилю обурення в Ізраїлі — посольство Ізраїлю в Україні засудило рішення Тернопільської міської ради та вимагає його скасування.

Про це заявив у Твіттері посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.

Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім’я… Романа Шухевича та вимагаємо його негайного скасування, — написав Ліон.

Нагадаємо, відповідне рішення було ухвалено 5 березня депутатами Тернопільської міської ради. Відтепер спортивна арена міста матиме назву «Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича».

Роман Шухевич — український політичний і державний діяч, член галицького крайового проводу Організації українських націоналістів. Генерал-хорунжий, головнокомандувач Української повстанської армії, борець за незалежність України у ХХ сторіччі. Роману Шухевичу посмертно присвоєно звання Героя України. Відомо, що прадід Шухевича, священик Йосип Шухевич, першим в українській літературі перекладав Вергілія, Шиллера, Вальтера Скотта. Дід, професор Володимир Шухевич був активним учасником товариства «Просвіта» і дійсним членом Наукового товариства імені Т. Шевченка, а батько Осип Шухевич — суддею.

В Українському інституті національної пам’яті зауважили, що Роман Шухевич у 15-річному віці врятував дитину, яка через крихкий лід впала у крижану воду. Шухевич дуже любив спорт, грав у футбол, волейбол, баскетбол, водне поло, займався боксом, кінним і лижним спортом. Він також займався планеризмом, захоплювався мандрами по річках: на човні проплив з Галичини по Бугу та Віслі до Балтики і назад — на веслах проти течії. Був музично обдарованим: навчався в Музичному інституті імені Лисенка, закінчив курси гри на фортепіано. Після звільнення з ув’язнення разом зі приятелем заснував першу у Галичині українську рекламну фірму «Фама». При цьому Шухевич щомісяця перераховував чималі кошти на потреби українського підпілля.

Військову справу майбутній генерал-хорунжий УПА починав вивчати як рядовий гарматник у польському війську. Під його керівництвом ОУН зробила низку важливих політичних кроків: провела ІІІ Надзвичайний великий збір ОУН, прийняла розгорнуту програму, провела Конференцію поневолених народів. Роман Шухевич будував УПА зразками регулярних армій: створював штаби, офіцерські школи, систему звань, посад і нагород. Шухевич вважав, що єдність українського визвольного руху є важливою запорукою успіху. Головний командир УПА загинув у бою із військами МГБ 5 березня 1950 року у селі Білогорща поблизу Львова.