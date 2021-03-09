Гончаренко вакцинировался — как нардеп получил COVID-вакцину

https://racurs.ua/n151494-goncharenko-vakcinirovalsya-kak-nardep-poluchil-covid-vakcinu-foto.html

Ракурс

Алексей Гончаренко, парламентарий от «Европейской солидарности», 9 марта вакцинировался от коронавируса препаратом индийского производства Covishield.

Об этом он написал сегодня в Телеграм.

Хочу сразу объяснить: во флаконе 10 доз, после открытия они портятся спустя шесть часов. Поэтому по специальной программе остатками вакцинируют общественных деятелей для популяризации вакцинации, — заявил Гончаренко.

Депутат Верховной Рады сделал прививку в Одессе. Позже он объяснил, как записался на вакцинацию.

Сейчас в первую очередь прививают врачей… Если остаются неиспользованные вакцины — вам позвонят, — добавил нардеп.



Напомним, Владимир Зеленский 2 марта сделал прививку вакциной AstraZeneca (Covishield). Президент вакцинировался в зоне ООС вместе с военнослужащими, однако своим внешним видом озадачил пользователей соцсетей не только в Украине, но и за рубежом, поскольку пресс-служба главы государства обнародовала фото с голым по пояс Зеленским. В то же время нардеп Гончаренко, вероятно, решил «потроллить» президента, и также сделал фото с вакцинации с обнаженным торсом.