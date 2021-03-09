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Ракурс
Гончаренко вакцинировался — как нардеп получил COVID-вакцину

Гончаренко вакцинировался — как нардеп получил COVID-вакцину (ФОТО)

9 мар 2021, 18:14
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Алексей Гончаренко, парламентарий от «Европейской солидарности», 9 марта вакцинировался от коронавируса препаратом индийского производства Covishield.

Об этом он написал сегодня в Телеграм.

Хочу сразу объяснить: во флаконе 10 доз, после открытия они портятся спустя шесть часов. Поэтому по специальной программе остатками вакцинируют общественных деятелей для популяризации вакцинации, — заявил Гончаренко.

Депутат Верховной Рады сделал прививку в Одессе. Позже он объяснил, как записался на вакцинацию.

Сейчас в первую очередь прививают врачей… Если остаются неиспользованные вакцины — вам позвонят, — добавил нардеп.


Напомним, Владимир Зеленский 2 марта сделал прививку вакциной AstraZeneca (Covishield). Президент вакцинировался в зоне ООС вместе с военнослужащими, однако своим внешним видом озадачил пользователей соцсетей не только в Украине, но и за рубежом, поскольку пресс-служба главы государства обнародовала фото с голым по пояс Зеленским. В то же время нардеп Гончаренко, вероятно, решил «потроллить» президента, и также сделал фото с вакцинации с обнаженным торсом.

Источник: Ракурс


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