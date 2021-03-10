Вакцинация от COVID-19 ускорилась — в Минздраве назвали регионы-лидерыhttps://racurs.ua/n151507-vakcinaciya-ot-covid-19-uskorilas-v-minzdrave-nazvali-regiony-lidery.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине — за минувшие сутки прививки получили 4 тыс. 362 человека.
С начала кампании привито 23 тыс. 480 человек, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За сутки и за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области — 660 и 3 тыс. 1334 соответственно.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область — 330 прививок;
- Волынская область — 160 прививок;
- Днепропетровская область — 260 прививок;
- Донецкая область — 660 прививок;
- Житомирская область — 50 прививок;
- Закарпатская область — 90 прививок;
- Запорожская область — 60 прививок;
- Ивано-Франковская область — 72 прививки;
- Киевская область — 320 прививок;
- Кировоградская область — 140 прививок;
- Луганская область — 220 прививок;
- Львовская область — 140 прививок;
- Киев — 100 прививок;
- Николаевская область — 70 прививок;
- Одесская область — 180 прививок;
- Полтавская область — 230 прививок;
- Ровенская область — 110 прививок;
- Сумская область — 80 прививок;
- Тернопольская область — 180 прививок;
- Харьковская область — 130 прививок;
- Херсонская область — 150 прививок;
- Хмельницкая область — 110 прививок;
- Черновецкая область — 40 прививок;
- Черниговская область — 90 прививок.
- Черкасская область — 390 прививок.
Накануне министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что в планах было вакцинировать по 10 тыс. человек в сутки.
8 марта в Украине сделали 1 тыс. 171 прививку от коронавируса, количество прививок за сутки на прошлой неделе не превышало 2 тыс.
Президент Владимир Зеленский выступает против введения нового локдауна в Украине и требует увеличить темпы вакцинации.
Правильным ответом на сегодняшний рост количества больных коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Мы приближаемся к середине марта и должны предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавирусом, — сказал он во время совещания.
Напомним, прививки от коронавируса публично сделали министр здравоохранения Максим Степанов, главный санитарный врач Виктор Ляшко, президент Владимир Зеленский, парламентарий от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.