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Вакцинация от COVID-19 ускорилась — в Минздраве назвали регионы-лидеры

Вакцинация от COVID-19 ускорилась — в Минздраве назвали регионы-лидеры

10 мар 2021, 09:58
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Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине — за минувшие сутки прививки получили 4 тыс. 362 человека.

С начала кампании привито 23 тыс. 480 человек, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За сутки и за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области — 660 и 3 тыс. 1334 соответственно.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область — 330 прививок;
  • Волынская область — 160 прививок;
  • Днепропетровская область — 260 прививок;
  • Донецкая область — 660 прививок;
  • Житомирская область — 50 прививок;
  • Закарпатская область — 90 прививок;
  • Запорожская область — 60 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 72 прививки;
  • Киевская область — 320 прививок;
  • Кировоградская область — 140 прививок;
  • Луганская область — 220 прививок;
  • Львовская область — 140 прививок;
  • Киев — 100 прививок;
  • Николаевская область — 70 прививок;
  • Одесская область — 180 прививок;
  • Полтавская область — 230 прививок;
  • Ровенская область — 110 прививок;
  • Сумская область — 80 прививок;
  • Тернопольская область — 180 прививок;
  • Харьковская область — 130 прививок;
  • Херсонская область — 150 прививок;
  • Хмельницкая область — 110 прививок;
  • Черновецкая область — 40 прививок;
  • Черниговская область — 90 прививок.
  • Черкасская область — 390 прививок.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что в планах было вакцинировать по 10 тыс. человек в сутки.

8 марта в Украине сделали 1 тыс. 171 прививку от коронавируса, количество прививок за сутки на прошлой неделе не превышало 2 тыс.

Президент Владимир Зеленский выступает против введения нового локдауна в Украине и требует увеличить темпы вакцинации.


Правильным ответом на сегодняшний рост количества больных коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Мы приближаемся к середине марта и должны предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавирусом, — сказал он во время совещания.

Напомним, прививки от коронавируса публично сделали министр здравоохранения Максим Степанов, главный санитарный врач Виктор Ляшко, президент Владимир Зеленский, парламентарий от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Источник: Ракурс


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