Вакцинация от COVID-19 ускорилась — в Минздраве назвали регионы-лидеры

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Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине — за минувшие сутки прививки получили 4 тыс. 362 человека.

С начала кампании привито 23 тыс. 480 человек, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За сутки и за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области — 660 и 3 тыс. 1334 соответственно.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область — 330 прививок;

Волынская область — 160 прививок;

Днепропетровская область — 260 прививок;

Донецкая область — 660 прививок;

Житомирская область — 50 прививок;

Закарпатская область — 90 прививок;

Запорожская область — 60 прививок;

Ивано-Франковская область — 72 прививки;

Киевская область — 320 прививок;

Кировоградская область — 140 прививок;

Луганская область — 220 прививок;

Львовская область — 140 прививок;

Киев — 100 прививок;

Николаевская область — 70 прививок;

Одесская область — 180 прививок;

Полтавская область — 230 прививок;

Ровенская область — 110 прививок;

Сумская область — 80 прививок;

Тернопольская область — 180 прививок;

Харьковская область — 130 прививок;

Херсонская область — 150 прививок;

Хмельницкая область — 110 прививок;

Черновецкая область — 40 прививок;

Черниговская область — 90 прививок.

Черкасская область — 390 прививок.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что в планах было вакцинировать по 10 тыс. человек в сутки.

8 марта в Украине сделали 1 тыс. 171 прививку от коронавируса, количество прививок за сутки на прошлой неделе не превышало 2 тыс.

Президент Владимир Зеленский выступает против введения нового локдауна в Украине и требует увеличить темпы вакцинации.

Правильным ответом на сегодняшний рост количества больных коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Мы приближаемся к середине марта и должны предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавирусом, — сказал он во время совещания.

Напомним, прививки от коронавируса публично сделали министр здравоохранения Максим Степанов, главный санитарный врач Виктор Ляшко, президент Владимир Зеленский, парламентарий от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.