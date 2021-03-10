Пенсии вырастут вдвое, пообещали в Кабмине, но не сказали когда, фото — Дебет-Кредит

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Ракурс

Рост пенсий в Украине в два раза прогнозируют в Министерстве социальной политики. Анонсированное увеличение выплат должно установить средний размер пенсий в Украине на уровне 7 тыс. грн.

Такие планы обнародовали на совещании в Офисе президента вечером 9 марта.

Украина должна стать страной, где удобно и уютно всем. Старшее поколение должно быть обеспечено достойными пенсиями. Мы должны помогать малоимущим и социально, и мотивировать к официальному трудоустройству, — цитирует пресс-служба Банковой слова президента Владимира Зеленского.

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала президенту, что ее ведомство разработало систему, которая сделает невозможным увеличение дефицита Пенсионного фонда и позволит повысить пенсии в 1,5−3 раза.

По ее словам, средняя пенсия вырастет с 3,5 тыс. до 7 тыс. грн. Другие черты новой пенсионной системы таковы:

средства, накопленные за трудовую жизнь, смогут переходить по наследству;

у человека появятся альтернативные источники получения пенсионных выплат.

Минсоцполитики работает с Министерством цифровой трансформации над внедрением электронных сервисов в социальной сфере. Лазебная обещает 125 услуг, которые можно будет получить онлайн.

В Украине также планируют внедрить понятие «домохозяйство» и «себестоимость содержания хозяйства», рассмотреть модель возврата части налогов кормильцу.

«Ракурс» сообщал, что Кабинет министров принял решение о повышении пенсий с 1 марта. Они выросли на 11%. Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что Верховная Рада в 2021 году примет законопроект о введении в Украине накопительной пенсионной системы. Шмыгаль надеется, что пенсионная реформа начнется уже в 2021 году.